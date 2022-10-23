苗栗縣長候選人鍾東錦針對南庄、三灣提出推動智慧農業、智慧觀光。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦23日舉辦南庄鄉與三灣鄉競選總部成立大會，鍾東錦表示，南庄和三灣是他的家鄉，更是從政之路的起點，未來他除推動65歲長輩看診免掛號費、3節敬老金，將結合智慧農業與智慧觀光，推動農村再生計畫，改善苗21線道路交通，並加速在南庄興建停車場，引進大型飯店業者進駐，提升在地的觀光效益。

鍾東錦回到南庄與三灣舉辦總部成立大會，湧進上千名鄉親前往支持。鍾東錦表示，三灣鄉早期生產苦茶油、酸柑茶及東方美人茶，反映在地生活文化的獨特工藝，近年來的三灣梨更是打響名號，未來可整合內灣村、三灣村、銅鏡村及北埔村步道與自行車道路線，串聯各重要休憩據點，以在地農特產帶動觀光。

他說，也將要求農業處與農會加強合作，為果農爭取提升各項農業補助，包含農機具採購、架設溫室以及有機肥料補助，同時透過智慧城市中的農業雲端運作系統，引進外籍移工，解決農忙時期缺工問題，面對極端氣候的到來，農損災害救助也可以及時提報，並持續辦理「三灣梨觀光季」、「稻香柑香季」、「桐花季」等大型活動，並增設農特產品展售中心、農夫市集，提升觀光農業競爭力。

鍾東錦指出，南庄鄉由於都市計畫區內道路系統，大多呈現南北走向且動線不良，假日尖峰時段經常出現交通壅塞的情況，因此他增設東西向道路，加強道路動線的連結性，同時與旅行社合作規畫「南庄慢活專車」，定時定點從台北、台中開出，直接進入三灣和南庄停靠站，建構便捷舒適的旅遊路線。

針對鄉內閒置工業區，都是早期所編訂，如今配合慢城發展，可朝向商業區規劃，提供大型飯店業者進駐、規畫大型室內展演空間或是增建停車場，延長旅客停留時間。

鍾東錦表示，南庄還有台灣最珍貴的原住民族，他將結合自然美景打造文化園區，而通往石壁、鹿山、鹿場、鹿湖等地區的苗21道路，經常出現坍塌、下陷與急彎處等危險路況，他也將評估設置明隧道可行性，提高用路人行車安全，並透過都市計畫整體開發，解決老街居民及外地遊客停車問題。

鍾東錦指出，沿著台3線觀光軸線發展，除持續營造南庄老街特色每年也將定期舉辦慢食、慢遊、慢活、馬拉松等慢城嘉年華活動，吸引都市人口，來到南庄遊憩帶動投資，留住年輕人在家創業、打拚。

而對於家鄉的長輩，鍾東錦強調，當選縣長後，將以最快的速度，在鄉內衛生所增設長照復健治療服務空間，購買復健治療服務相關儀器等設備，讓長輩就近獲得照護，同時落實65歲以上長輩看診免掛號費、以及每年編列3節總共3000元敬老禮金承諾。