青年局長張以理（右二）表示，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，將高雄年輕世代的音樂與設計力提升至更上一層。（柯宗緯翻攝）

走秀舞者於現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演。（柯宗緯翻攝）

「無線電波」音樂派對，結合當今青年族群人耳一支耳機的現況，藉由無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。（柯宗緯翻攝）

派對以House電子音樂搭配大量綠色植栽與燈光投影，呈現植物電波的聲光音響效果，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象。（柯宗緯翻攝）

台灣設計展今（23）日為最後一天，高市青年局昨在設計中島的棧五庫舉辦「無線電波」沉浸式電子音樂派對，由總統級「DJ賴皮MR.SKIN 」擔綱音樂設計總監與派對DJ，並邀來多組藝人輪番演出，以Silent Disco方式呈現，結合House電子音樂搭配大量綠色植栽與燈光投影，呈現植物電波的聲光音響效果，令人目不暇給。

青年局長張以理指出，「無線電波」派對結合當今青年族群人耳一支耳機的現況，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象，力邀金曲新人團Dac、LEO37、LINION、Robot Swing等藝人，更邀請「KAZI KAZI卡滋卡滋美髮設計」擔任造型妝髮設計統籌，在派對中加入舞蹈及走秀設計，模特兒皆從舞者遴選而出，其中更有獅子王音樂劇舞者。

張以理表示，在設計中島棧五倉庫展區中，打造在場域裡聽到環境音，耳機內卻是電子音樂，行程強烈虛實對比，更讓舞者在現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演，盼透過無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。

張以理說，其實House音樂源自音樂文化轉換的交界，當時極具實驗性的音樂至今成為了流行，更代表了青年跨越世代之際，勇於嘗試精神。

此次台灣設計展的青年展區「不朽青春」中，還舉辦青年跨域的設計講座、工作坊，「無線電波」音樂派對澤將不同領域青年族群結合在一起，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，讓民眾感受前所未有、五感兼具的派對饗宴。