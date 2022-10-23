苗栗縣今天23日新增新冠肺炎本土確診786例，其中男性376人、女性410人，年齡分布1歲以下至96歲，現居家隔離人數達5120人，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例16萬3876人，人口占比確診率達30.62％。
衛生局長張蕊仙說，隨著秋冬氣溫降低，呼吸道狀況變差，容易增加病毒感染風險，且許多民眾接種上一劑疫苗已間隔3至6個月以上，面對新變異株威脅，仍必須提高警覺。
她提醒民眾，務必遵守各項防疫措施，以降低疾病傳播風險，完整接種疫苗可降低因感染新冠肺炎造成重症、住院或死亡風險，盡早接種才能獲得保護力，目前各類疫苗供應充足，請符合資格的民眾，儘速完成疫苗接種，以提升自我保護力，相關資訊可至苗栗縣政府衛生局官網查詢。
縣長徐耀昌說，新冠病毒持續變異，包括XBB、BF.7等新變異株來勢洶洶。為避免病毒侵襲，大家應速接種次世代疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，因即使曾經染疫的民眾，仍可能有2次感染機會，千萬不要因為目前感染患者多為輕症而輕忽。務必做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫工作，保護自己及家人共同守護社區健康。
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