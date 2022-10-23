有些人上完大號都會用濕紙巾擦拭，或直接用清水沖洗，但肛門仍出現搔癢問題。大腸直腸外科醫師鍾雲霓在臉書粉專指出，肛門清潔與保養有5大原則需要注意，像是女性擦屁股時需由前往後擦、蹲坐馬桶不要超過5~7分鐘等，除此之外她也強調真的不需要「太愛乾淨」，過度清洗反而才是造成肛門搔癢的原因之一，且就算用再好的濕紙巾，也可能引發過敏。

●請由前往後擦，勿由後往前擦

女性生理上，肛門和陰道、尿道是「鄰居」，由後往前擦，會增加將糞便中的細菌往前帶到尿道周邊的風險。另外，有些女病人痔瘡長期脫垂，甚至將內黏膜翻出肛門、終年濕黏，這時候就不只是往前往後擦的問題，而是該考慮處理痔瘡了。

●濕紙巾再好也可能不適合你

肛門癢起來時，一定不要用任何私密處洗劑、肥皂或沐浴乳去洗，因為越洗越乾，越容易讓皮膚受傷。雖然濕紙巾或濕式衛生紙非常方便，但如果使用了一陣子之後，感覺肛門癢了起來，請認真考慮它可能不適合你，因為再好、再天然的成分都可能引起某些人過敏；當想濕擦又怕濕紙巾不合適時，衛生紙沾點水，可能會是另一種好選擇。

●肛門癢時，要先想到皮膚太乾或洗太乾淨，而非不乾淨

肛門處的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤、有點油脂，如果你不會覺得嘴唇髒而反覆用肥皂或紙巾磨洗，就請不要這樣對待肛門。感覺肛門特別癢的時候，如廁後可以用溫涼水洗、輕輕按乾，避免皮膚傷害；清潔後可以上點凡士林，替肛門皮膚表面補點油。

●蹲坐馬桶勿超過5~7分鐘

上廁所時可以墊一個有高度的凳子在腳下，讓腸子轉彎的曲度被拉直，會比較好排便；而排便越順暢，肛門就越不會有腫脹、異物、脫垂的問題，痔瘡肛裂也能夠自然而然痊癒；除此之外，每個人的排便頻率都不相同，切勿追求每天排便而蹲坐馬桶。

●總要出力，就是便秘，請注意蔬果攝取

沒有便意，而且持續好幾天沒排便時，可以多攝取容易帶動便意的非水溶性膳食纖維，藉由纖維增加糞便體積來刺激腸壁，有效幫助排便；有便意，但糞便硬、無法排出時，則要多攝取水溶性膳食纖維，增加糞便內含水的膠狀成份，也供給腸道好菌足夠的養分，有效軟便。