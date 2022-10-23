歌手范曉萱、製作人許常德製作的歌曲〈I Promise〉為迷你劇《良辰吉時》主題曲，奪得金鐘57最佳主題歌曲獎，今卻爆出不符合報獎資格的爭議。該曲原先是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕曲，之後被導演黃熙選來用為《良辰吉時》主題曲，並非專門為該劇製作的主題曲，不符報名規範。

《良辰吉時》的報名單位「影響原創」回應：「在報名時，我們皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業」意指報名時一切透明、按照規矩，也獲報名許可。

根據文化部「中華民國一百十一年度電視金鐘獎獎勵要點」中規定指出，「主題歌曲獎」的報名規範為：「所稱主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。獎勵對象為本點第一款第一目及第二目之戲劇節目、迷你劇集之主題歌曲作詞者、作曲者及演唱者。」但〈I Promise〉並非為戲劇全新創作之主題歌曲，還成為該獎項得主，評審把關機制出了問題，令人質疑公信力。