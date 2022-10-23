民進黨立委提案《醫師法》修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發基層牙醫反彈。國民黨立委賴士葆痛批，民進黨台北市長候選人陳時中在衞福部長任內通過綠委提案，又打模糊仗兩邊討好，陳時中的投機取巧，他挺的不是黑白是非，而是想要獲取政治的最大利益。

賴士葆指出，陳時中在衞福部長任內通過綠委提案，今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等外國牙醫可以不用學歷甄試，牙醫學者預估6年內會湧入2千未經把關的牙醫，這個牽涉到牙醫界的生態也影響全民的健康， 9成5的本土基層牙醫反對這個附帶決議，因為這個牽涉到維持醫療品質與教育公平性的問題。

賴士葆表示，陳時中說他也反對附帶決議，但是他打模糊仗，因為被要求不再增加外國學歷實習開放的關鍵問題，陳時中就不表態支持。不挺基層的訴求卻挺特定利益團體，卻又說一些模糊的話兩邊討好，但是被問到關鍵的問題就露餡，陳時中在防疫過程太多的決策都是這樣模糊化問題的閃躲態度。

賴士葆強調，綠營人士認為牙醫師抗議對選戰衝擊不大，因為這個族群人數不多，殊不知廣大的社會大眾看到陳時中的投機取巧，他挺的不是黑白是非，而是想要獲取政治的最大利益，卻不知沒有立場沒有是非，就沒有選票。