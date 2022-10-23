有些人天生就給人高冷、難親近的感覺，但其實只要突破他們的心防，就會發現他們暖心的一面。《搜狐網》運勢專欄分享，摩羯座、巨蟹座、水瓶座雖然總是給人高冷的第一印象，但只要願意付出真心，他們就會用最真摯的感情回報你，變得越來越熱情。

第三名：摩羯座

摩羯座平常比較沉默寡言，給人一種高冷的感覺，但只要彼此越來越熟悉和親密，那他們的冷峻態度也會逐漸瓦解，待你越來越熱情。摩羯座雖然不擅長表達情感，但相處久了就會發現，他們雖然不會大聲說愛，但一定會默默關心身邊的人，並竭盡所能滿足對方的需求。

第二名：巨蟹座

巨蟹座相當謹慎，若非完全信任對方，就很難主動展現自己的熱情和真心，但若對方願意先跨出第一步，那他們也會將心比心的跟你越來越親近。巨蟹座思想獨特，雖然不熟悉的時候不會輕易相信別人，不過相處久了、變得越來越熟悉後，他們暖心的一面就會慢慢展現出來。

第一名：水瓶座

水瓶座在陌生人面前總是高冷謹慎，等到彼此之間建立起信賴關係之後，他們才會變得格外熱情。水瓶座覺得人心是最重要的，面對善良的人，他們不會過於較真，面對狠毒的人，就算對方只是說錯一句話，他們也會記在心裡很久，正因為他們不會帶著虛假的面具過生活，所以和他們相處起來會覺得很舒服。