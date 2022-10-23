29歲登山女神曾格爾今年10月宣稱，以13小時攀登世界第8高峰馬納斯魯峰，成功打破無氧登山紀錄，卻被爆出為了拉贊助170萬，約人夫泡湯開房間的醜聞，後續則被多名登山界質疑紀錄真實性，500萬募資最終被臨時喊卡。對此，曾格爾在臉書寫下最新回應，強調會提出相關佐證，且回歸後都會送交檢驗。

曾格爾日前在臉書透露，於尼泊爾時間10月4日，成功攻頂世界第8高峰「Manaslu馬納斯魯」，並很榮幸能以13小時無氧速攀的方式，寫下世界紀錄，接著還將挑戰第13座8千米高峰「Cho oyu卓奧友峰」，不過登山專家雪羊指出，曾格爾「缺乏GPS時間軌跡」，且曾格爾被網友質疑時，還會不斷刪留言，直言「被質疑的人不會跟外界人士筆戰，而是透過公開訓練菜單與參與賽事，佐證自己的硬實力。」

對此，曾格爾今(22日)在臉書透露，因包括GPS等相關器材，已被雪埋在營地一段時間，打開時就有故障，不過曾格爾也能承諾，回國時會提供給廠商修復後公佈，且願意提供inreach主機給大家檢視，此外，曾格爾也強調，官方認證並不是隨意可以拿到，更不可能買通，「它有一定的流程與認證方式，如果這麼容易就能買到，那麼應該有不少有錢的登山家都能不斷打破紀錄。」

曾格爾也寫下過往18個月登山的不容易，「我連續攀登了12座八千公尺山峰，即使過程中短暫回台，但大部份也都持續不斷地訓練，因為我的目標很明確，要維持身體狀況，因此我從有氧到無氧、到這次嘗試速度攀登，當然過程相當痛苦，但我清楚自己身體的狀況。」

曾格爾也對大眾質疑無氧與速攀回應：「八月時巴基斯坦的攀登，已經連續五座八千米都是與挪威女性登山家克麗絲汀團隊同時挑戰，每一座都是同一天登頂、沿途也都有看到彼此，後四座連續無氧，攀登速度也是比其它人慢了不少，但每次看到她們登頂後，我們見面時也都會打招呼，所以整個登山過程絕對是非常透明且公開。」

曾格爾在最新回應曬出影片，直言影片有她在內比GPS準確。(圖/曾格爾 FB)

不過曾格爾也承認報導營造的「橫空出世」形象，確實有誇大之處，但她強調「只是因經費真的不夠，而我也單純以身為一個台灣人，希望能有機會提升我們國家的能見度，所以才想靠募款籌備登山經費，且所有花費也都使用在登山及相關費用，自己沒有任何所得。」，並在留言區曬出有她在內的影片，直喊：「時間應該比純粹GPS更為準確」。