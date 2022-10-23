大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚多年，育有一女Rhea，雖然已經43歲了，卻仍保有少女美貌和婀娜多姿的身材，而她的經紀人也會時不時地分享高圓圓的工作日常，近日，經紀人便在社群平台上分享一則高圓圓參加品牌時裝周的後台畫面。

在不到5分鐘的影片裡，記錄了高圓圓多采多姿的幕後狀態，向觀眾們展示了女明星不為人知的一面。在影片中的高圓圓即便已經43歲了，卻還是如小女孩般活力滿分。只見她翹腳坐在椅子上，頭髮還有在梳妝時阿嬤級的大髮夾，且大口吃著黑森林蛋糕，一點也不懼怕蛋糕的高熱量。被助理問到為何「只吃不胖」時，還以非常自信的眼神回應問題表示「都是基因決定的。」不過還無奈補充也是因為「營養吸收有問題」，讓人聽得不知是該羨慕還是該心疼。

高圓圓大口吃著蛋糕，一點也不怕胖。（圖／翻攝自高圓圓經紀人小紅書）

影片一出，讓網友見證高圓圓的自信風采，紛紛留言表示「圓圓就是又颯又可愛」、「姐姐太漂亮了」、「一點也看不出年紀」、「快來點更多的圓姊」、「圓姊還是和以前一樣漂亮。」

事實上，已經邁入43歲的高圓圓過去就有被網友指出變老了，不只黑眼圈和眼袋很深，法令紋也有些明顯。憔悴的容顏略顯老態。但她坦然面對，表示這是她早就清楚的事，不過她也認為身為演員配合角色需要，會比維持容貌更來的重要，因此她還是希望可以用演技及作品證明一切。