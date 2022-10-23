颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水。民進黨台北市長候選人陳時中昨說，若他當選台北市長，以後絕對不會人車還在水門外就關水門，引發輿論熱議。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天打臉稱，當然應及時關閉水門，才能降低市民財產的損失，避免更大災害發生，絕對不是以車輛全部撤離，來作為關閉水門的依據。如果只有口號、無心市政，沒有辦法解決市政問題。

蔣萬安今天下午參加2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會活動，受訪時談到陳時中的說法，他表示，這次台北市水門事件，其實問題是以颱風為基礎的SOP已經沒辦法應付極端氣候下的強降雨，而且市長不在的不在、副市長請假的請假、在家的在家，沒有辦法即時啟動災害應變措施，才造成市民財產損失。

蔣萬安說，面對這種強降雨、豪大雨來襲，水位上升，當然應該要及時關閉水門，才能降低市民財產的損失，避免更大的災害發生，但絕對不是以車輛全部撤離，來作為關閉水門的依據。

他重申，現在的問題是以颱風來所建立的SOP沒辦法因應這種極端氣候下的強降雨，市府應該要更緊密的跟氣象局保持聯繫，未來一有必要，就應趕快畫設臨停紅黃線的範圍，儘速撤離水門內的車輛，爭取時間來降低市民財產損失。

蔣萬安表示，市政是非常專業，北市有最優秀的公務人員，他們也都有一套面對緊急災害來臨的應變措施跟策略，現在台北市需要的是會尊重專業、能夠發揮公務人員量能的市長，如果只有口號、無心市政，沒有辦法解決市政問題。