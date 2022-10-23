臺北市長柯文哲與琉球銀行董事長川上康、沖繩縣台北事務所所長上江洲辰德、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃共同宣布，悠遊卡自11月7日起正式「嗶」進琉球，帶著一張悠遊卡，就能在琉球全境超過2000個消費熱點嗶卡消費，讓你海外也可恣意悠遊。

臺北市長柯文哲表示，正式在日本境內啟用悠遊卡，可以說是台灣走進世界，台日友好的一大進步，因為兩國的民眾對彼此的觀光環境都互相喜愛，才能促成悠遊卡可以在日本使用的服務，我個人非常期待，前往日本體驗悠遊卡無現金支付。

琉球銀行董事長川上康透過影片也表示，台灣每年造訪琉球近百萬人次，琉球也對台灣人相當有好感，說是「兩情相悅」也不為過，他造訪台灣時發現台灣人相當習慣使用悠遊卡消費，促使琉球銀行熱切想拉進悠遊卡適用琉球銀行刷卡設備的想法。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，悠遊卡嗶進琉球比起其他支付更便利，在消費當下即以當時匯率換算新台幣扣款，不僅省去可能的匯差還免收手續費，民眾可在商店端設備上確認日幣換算新台幣之消費金額才扣款，記帳、比價超便利。

悠遊卡公司表示，只要是本人年滿20歲以上、持包括完成實名登記之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡等，即可在國人最愛的美麗海水族館內商店、紀念品商店Mi-ja、環島必經的許田休息站以及國際通內眾多美食例如坂下水產、購物小店等地嗶卡消費，琉球當地計程車、Yanbaru Express Bus山原高速巴士、伊江島觀光巴士等大眾交通運具也支援嗶卡。

若你使用的是超級悠遊卡，不但單筆消費上限提高至1萬元，搭配悠遊付EasyWallet App「悠遊卡加值機」功能，還能隨時隨地幫自己的悠遊卡加值，不需擔心卡片內餘額用罄；一般悠遊卡單筆消費上限1500元，享用美食、添購小禮物也相當實用。不要忘記要在台灣提早加值，以免遇到餘額不足、無法加值的情形。

琉球由於距離台灣近、各項軟硬體友善，加上得天獨厚的自然景致與氣候，以及多元的文化及歷史遺跡，吸引台灣人屢屢造訪，根據交通部觀光局統計，琉球在疫情前的2018年就有近100萬人次的台灣人前往旅遊，相當於每5個到日本旅遊的台灣人，就有1個選擇琉球，凸顯出琉球不可言喻的魅力。

為了慶祝悠遊卡首度跨出國門，悠遊卡公司也特地發行「跨境合作紀念悠遊卡-沖繩版」超級悠遊卡，每張售價150元，自10月23日12時起在7-ELEVEN ibon生活便利站，卡面設計有著滿滿的琉球元素，而且它是張超級悠遊卡可以隨時以手機EasyWallet APP加值，讓你到琉球盡情消費，可別錯過這張獨一無二的紀念卡。