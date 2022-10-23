迷你劇《良辰吉時》奪得第57屆金鐘獎最大獎迷你劇集，以及戲劇類節目聲音設計、美術設計、造型設計及主題歌曲，等5項大獎，成為本屆金鐘獎大贏家。導演黃熙、入圍演員楊祐寧、段鈞豪、周采詩以及參與演出的薛仕凌和林哲熹出席慶功宴。

雙料入圍卻與獎擦身而過的楊祐寧大方表示沒得獎「會失望是因為很在乎」，但《良辰吉時》能拿下5項大獎也讓他十分開心。獲得演技獎提名的周采詩和段鈞豪在片中一人分飾多角穿梭良辰宇宙，提及自己最有發揮的角色，周采詩說：「挑戰最大的是第七集的性工作者，但第一集的角色比較像是會發生在你生活中的角色。」

段鈞豪則分享：「大家可能會覺得是第六集的同志角色，但每個角色對我來說過程都是很有意思、很有故事的。」而僅在第二集演出一角的林哲熹則表示能和導演黃熙和攝影姚宏易合作他就心滿意足了。而黃熙導演也透露自己正在發展新的影集故事，請大家敬請期待。