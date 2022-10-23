曾智希近日在衛視中文台《一袋女王》重溫校園時期的精采生活，她語出驚人透露國一就開始交男友，對方還是混黑道、很大尾的流氓，所以當有同學被欺負時，曾智希都會跳出來阻止，直到她轉學為止都沒人知道這一切都是她謊造的「虛擬男友」。

曾智希說國一時是個乖乖牌，但周圍的女生同學們都很會打扮，而且都有著帥氣高中生男友，有次有個女同學們問她有沒有男朋友，明明沒有男友的曾智希卻因為不想輸回說有，於是大家拱她拿出男友照片來看看，曾智希竟然回說沒有帶在身上下次拿給大家看。下課後的曾智希馬上去書店，挑選當時當紅日劇《魔女的條件》，又是她偶像瀧澤秀明側臉的明星護貝卡，假裝是男友照片；為求逼真，曾智希故意把護貝膜剪掉，還把照片弄得有點舊，等到同學再來問時，她馬上掏出製作好的照片，立刻獲得眾人一致大讚男友好帥，讓曾智希虛榮心油然而生。

由於當時的小女生都喜歡有點壞壞的男生，她就說自己男友混黑道而且很大尾，如果有同學被欺負，曾智希除了跳出來阻止，還會嗆對方說男友是流氓，猶如自己真的有男友一般，曾智希就這樣騙了同學們整整一個學期，直到她轉學為止都沒人知道一切都是謊言。

只是，當曾智希講到瀧澤秀明時，臉上充滿興奮表情，讓主持人曾國城忍不住問說：「妳剛剛講到瀧澤秀明的表情，陳志強知道嗎？」曾智希笑說：「我真的不知道為什麼，我的眼光怎麼會從瀧澤秀明變成陳志強」，不過初為人妻的她還是有顧及老公面子，趕緊補上一句說：「路線不同啦」。本集將10月25日(二)晚上10點衛視中文台播出。