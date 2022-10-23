市場拜票又被嗆！民眾怒批「民進黨要倒」再轟簡舒培走開 陳時中一旁看傻尷尬比號次

民進黨台北市長候選人陳時中今（23）日上午進行掃街拜票，但龐大的隊伍卻把通道給擋住，導致現場民眾不滿，當場怒嗆「踩1萬多屍體要過去、吵死了、走開啦」等，讓陳只能尷尬在旁比出自己抽到的號次。

陳時中今日上午前往大安區龍泉市場掃街，接受媒體採訪時被問到大陸二十大相關議題，他套用總統蔡英文的話，請民眾以「理性不挑釁，堅定不退卻」的方式面對。

而陳時中在市場內掃街時，因為隊伍龐大、人數眾多，直接把通道給堵死，擋到民眾逛市場、買菜的路，有人心生不滿，直接當面怒嗆「什麼嘛！踩著一萬多屍體過去，民進黨讓他倒，民進黨不好，媒體都被你們控制」、「走開啦！這裡是我們的市場啦」。

被民眾嗆聲後，陪同掃街的台北市議員簡舒培、立委莊瑞雄等人急忙讓出一條路，但莊瑞雄口中不斷說「慢慢走、慢慢走」，疑似再度惹惱該民眾，讓對方馬上又補嗆一句「吵死了」，而陳時中整個過程都在旁與民眾合照。