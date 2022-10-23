苗栗縣政府23日在苗栗縣身心障礙發展中心舉辦縣長盃手語文化暨藝術表演競賽活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場為選手加油，希望透過活動讓更多人認識手語，並關心身心障礙者的權益。

苗栗縣聽障及聲語障礙有5000多人，「手語」已經是一個重要的語言，為能持續推廣手語，縣府連續兩年舉辦縣長盃手語比賽廣受好評，今年邁入第3屆委託苗栗縣聲暉協進會辦理，共有15組參賽，包括手語歌個人組12組、手語歌團體組3組，各個參賽者精心打扮，以清晰手語表達歌詞意境，將手語變成表演藝術般精彩。

鄧桂菊說，國內愈來愈重視聽語障礙朋友「知」與「溝通」的權益，近來無論是中央流行疫情指揮中心或是選舉政見場合，都能看見手語翻譯員的身影，將訊息準確地傳達聽語障朋友，並保障其資訊平權。

鄧桂菊表示，手語是種溝通方式，也可以是一種文化藝術表演，藉由肢體動作、臉部表情詮釋一首歌曲，來表達內心的情感，縣長徐耀昌上任以來重視身障福利，打造友善環境，不僅近年疫情記者會都會請手語老師一起直播疫情狀況，大型會議、活動也都有提供手語服務，舉辦3年的手語競賽更是希望藉以給予聽語障朋友鼓勵，也讓更多人認識手語，同時關心身障權益，讓身心障礙者都能享受公平參與，打造友善與溝通平權的幸福苗栗。

23日縣長盃手語比賽由苗商熱舞社、心視界樂團等表演揭開序幕，比賽全程提供手語翻譯及同步聽打服務，並且開放線上直播，讓無法現場參與的鄉親，透過直播同步了解與感受精彩活動內容。苗栗縣副縣長鄧桂菊、社會處身障科長羅幸蘭等人更是親自到場為選手加油打氣，希望讓更多人知道手語文化的重要性。