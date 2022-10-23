侯友宜表示要給年輕朋友滿滿加油跟支持。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今天下午出席劉哲彰競選總部成立大會，被問到對手民進黨新北市長候選人林佳龍啟動北北基連線擴大輔選，但他身為藍營最大母雞，似乎沒跟前總統馬英九、國民黨主席朱立倫大合體，會不會有些孤單，侯友宜說，自己在競選過程中，最重要的是很清楚地把政見告訴支持他們的市民，至於選舉過程中，順序都是遵照選辦及主辦單位安排，大家團隊一起往前走。

有記者追問，雖然大家看好侯連任，但「侯家軍」民調好像沒有那麼好，會不會擔心光環難以外溢？侯友宜表示，他都很鼓勵年輕朋友從事公共事務熱忱，要給他們滿滿加油跟支持，希望市民給年輕人願意從政的人一點機會，給他們鼓勵加油。

戴湘儀表示，民調落後是告訴他們要更努力，最後倒數33天要盡全力爭取選民的認同，也希望侯市長在市政工作之餘，可以多來地方走走，替小雞們拉抬選情。

呂家愷說，目前從很多民調成績來看，確實還有很大的加強空間，但不會因此而氣餒，反而是提醒自己要用12萬分的努力，來爭取選民的認同；他強調，這次選舉是和市民朋友站在一起，以家作為出發點，提出20大政見的論述，除了讓更多人聽見理念，更會加倍努力握到每一位選民的手，11月份也會再次邀請侯友宜市長來地方站台，期盼大家能給他一個機會。

吳訓孝認為，議員新人民調要能贏過現任，本來就相對困難，這就是所謂的現任優勢，更何況還有高達4、5成的拒答率，2018年選舉時，議員新人也都有這樣的問題，但是最後新人都獲得名列前茅的成績。

吳訓孝強調，這個月侯市長也開始選舉行程，許多大型造勢活動和黨部活動都開始啟動，開始有選舉的感覺，透過這些活動，確實感受到更多的人認識和支持他們，他們相信會倒吃甘蔗，全力爆發衝一波。