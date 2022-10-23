基層牙醫對「醫師法」修法附帶決議表達不滿，民進黨台北市長候選人陳時中今天強調，他一輩子都為牙醫界的權益努力，而對於立院附帶決議，他已多次表達反對附帶決議的立場，並且他就是「關後門的人」，自今年12月1日起到國外就讀牙醫學系回來的學生，都要經過教育部學分認定才可以。

立法院今年5月30日在陳時中擔任衛福部長任內，三讀通過「醫師法部分條文修正案」，並有7項附帶決議，遭牙醫界質疑為國外返台執業開後門，影響本土牙醫系學生就業。

陳時中日前表示，附帶決議要求4年內解決，他認為是做不到，也不能這樣做。陳時中今天在拜票前接受媒體聯訪，現場媒體問及，基層牙醫對「醫師法」修法附帶決議表達不滿，是否會擔心本命區失守？

陳時中表示，他已多次表達反對附帶決議的立場，並且他就是「關後門的人」，媒體詢問，現有問題怎麼解決，他說，「我們不會照著附帶決議那樣的方式來做，我是反對的」。

至於國外回來的實習名額，陳時中則表示，將視未來衛福部的規劃，但因為實習員額有限，名額基本上不會增加。