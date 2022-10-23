22晚金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，儘管主持人曾寶儀已自砍發言，希望能控好典禮時間，但最後仍然超時。對此，有不少網友睜大眼睛，想抓出超時兇手。隨後便將焦點放在最佳女配角得獎者李杏身上，認為她總共耗時6分鐘在整個流程上，真的是太超過了。

女星李杏過去曾已《樓下的房客》入圍金馬，《生死接線員》入圍金鐘。可惜皆未抱得大獎而歸。今年以《茶金》首次摘下最佳女配角獎，她在台上堅持講完感言，即便被抱怨嚴重超時，事後也說不後悔，強調「這是很難得的機會」、「沒辦法，我就是要強迫你們聽我說話。」

然而，李杏在明知耗費太多時間的情況下，仍堅持講完相當長的得獎感言，表示「我覺得如果我不當演員做什麼對我來說都沒有差別，那對我來說都不是我最想做的事情，但當演員之後我學會要會很多是這輩子都不會學的事情，必須要善良樂觀柔軟開放。」

李杏不顧其他得獎者的舉動，讓不少觀眾們非常不滿，網友們紛紛湧入她的臉書痛批「感言超時了不該給你獎的」、「得獎很棒，但那得獎感言太長了，有點不尊重其他人吧」、「但做為一個專業演員，無論得獎與否都應該事先擬好得獎感言，不能不顧他人繼續發表妳其實很七零八落的得獎感言」，認為她應該可以等到下台時在和記者們慢慢說，不要壓縮到其他人的時間。

事實上，李杏在發言中期許演藝圈能在未來「可以有更合理的工時、更合理的薪資、更安全的工作環境、更精密的分工」的舉動也讓不少粉絲為其緩頰，認為她的發言是為了整個演藝圈的進步。表示「我覺得她是裡面講出這個產業所面臨的困境最真實的一位得獎者，希望她的這一番話確實可以喚起大家對專業演藝人員的重視及尊重，不過也要盡量長話短說就是了。」