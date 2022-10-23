「月經貧窮」是近幾年來的社會議題，高雄市忠孝國小為了宣導此議題，透過課程「布藝Maker」，結合早期鹽埕區布藝特色，指導學生利用自己的雙手，製作出布衛生棉，更在雙語教育博覽會推廣，讓民眾更加了解「月經貧窮」。

「布藝Maker」課程讓學生動手做布衛生棉的動機來自「月經貧窮」議題，學生發現許多貧窮國家的女生無力購買衛生棉，在非洲某些地區還有女孩因月事來潮，因怕被譏笑而翹課、輟學。

學生們從他人捐贈的布料中挑選品質較好、適合製作的布料，加以消毒、裁布、車縫與扣釘，完成布衛生棉的製作。

忠孝國小日前也在高雄市政府教育局舉辦的雙語教育博覽會推廣自製布衛生棉，同時宣導「月經貧窮」，學生們以雙語解說布衛生棉的概念，並讓民眾用QRCode填答問卷，贈送布衛生棉，現場獲得不少民眾與外國友人支持。

問卷結果顯示，有將近7成以上的民眾並不清楚「月經貧窮」議題，但有百分之百民眾表示願意支持並消除「月經貧窮」行動。經過學生們努力的解說，更有5成的民眾願意突破心理關卡自用布衛生棉，且願意分享布衛生棉的概念給周遭女性。

忠孝國小校長陳宜亨說，全球每天有5億女孩屬「月經貧窮」的狀態，用布衛生棉可以改善「月經貧窮」的問題，不僅重視「人權」、「環保」議題，也是推動「性別平等」的表現，學生們對於能使用英語跟民眾推廣「月經貧窮」的主題感到非常興奮。

學生們則表示，原先以為大家不會喜歡這個主題，沒想到獲得很多人關心，大家對這個主題都很有興趣，而且能用英文跟我對話，也有外國朋友索取我們親手製作的布衛生棉來試用，相當有成就感。