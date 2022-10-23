《醫師法》修法附帶決議大開「波波牙醫」後門，掀起牙醫界極大反彈。前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中稱自己反對附帶決議，一生都在為牙醫奮鬥，他是關後門的人，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，他反對醫師法修法7個附帶決議，更暗諷陳時中別只在乎同僚子女的利益。

蔣萬安今天參加「2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會」活動時強調，自己是最早接受台灣基層牙醫學院的學生、老師及基層牙醫師們陳情，且很具體、公開支持他們的訴求，他反對這一次醫師法修法7個附帶決議。

他表示，自己堅定地站在他們的立場，就是要確保台灣醫療的品質、人民的健康，以及維護基層牙醫師、年輕的國內牙醫系學生權益。

蔣萬安說，也呼籲陳時中，應該站在大家的立場，捍衛人民的健康，而不要讓外界覺得，「你只在乎同僚子女的利益。」

而蔣萬安今天下午正好有一場醫師後援會成立，媒體詢問要搶醫界的票嗎？蔣萬安指出，自己在立法院從第1屆到這1屆，每個會期都在社福衛環委員會，跟很多醫事團體都有非常密切的合作互動，也都並肩作戰，捍衛每一個醫事團體相關的權益，為他們提出修法。

他提到，這次也非常感謝大家自發性地，願意站出來幫他成立後援會，給他支持、鼓勵，不只是醫師團體，很多各個公協會團體也都很願意自發性的站出來給予幫忙，他都非常感謝。