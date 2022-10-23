霧峰桐林「普願生態園區」橄欖結實纍纍，園區將開放民眾預約採果，現場並有橄欖醋、橄欖酒、橄欖蜜餞DIY製作教學。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

位在霧峰桐林山區的「普願生態園區」，廣達2公頃橄欖園，經是普願自然生態協會志工們長期努力，將園區打造成為霧峰一處遊憩景點；今年值橄欖盛產，結實纍纍，園區將開放民眾預約採果，現場並有橄欖醋、橄欖酒、橄欖蜜餞DIY製作教學。

霧峰桐林山區擁有2公頃橄欖園的張家，因媳婦楊月霜單獨一人無力照顧，只能任橄欖園荒廢，多年前她毅然將橄欖園提供一群志同道合的朋友合力開墾，目前煥然一新，成為健身、休憩、共修及養生的好去處。

普願自然生態協會創會長黃金保指出，園區橄欖樹連續3年沒有結果，今年則出現大豐收，10月底進入橄欖產季，歡迎民眾和公司行號預約參加，享受採果樂趣，現場並有橄欖醋、橄欖酒、橄欖蜜餞DIY製作教學，預約電話0919-729709找張師姐。

市議員李天生推崇，協會志工熱心奉獻，共同努力付出，將園區打造成為霧峰一處遊憩景點，譜出一段山中傳奇，園區內採有機耕作，除橄欖外，並裁種落神花、薑黃、桐花等植物，同時修建生態池、泡茶區、觀景台等設備，免費開放大眾前往。