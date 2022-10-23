《茶金》於今年金鐘獎入圍16項，最終只拿下戲劇節目女配角獎及戲劇節目剪輯獎兩個獎項，而在金鐘結束後，《茶金》女主角連俞涵受邀參加該劇慶功宴，意外發現曾一起演出《一把青》的吳慷仁也在場，而連俞涵曬出兩人的合照，同框畫面也讓粉絲掀起《一把青》回憶殺。

連俞涵今(23)日在臉書發文提到，受邀到《茶金》慶功宴中，而連俞涵原本以為只有《茶金》劇組，沒想到卻看到過去《一把青》的夥伴，連俞涵表示，「郭軫（《一把青》吳慷仁飾演的角色名）在台上轉頭看到我，用手語比了一下，等一下要過來給我一個擁抱」，連俞涵也回憶道：「當初朱青（連俞涵飾）說，只見一面，不糾纏，所以我們之後沒有在下個角色相遇過」。

另外，連俞涵也提到「郭軫總在遠遠的地方當我的榜樣，他蓋住我的耳朵說，不要聽外面的人說什麼，你是很特別的存在，走之前又看著我說，你需要我在身邊，不要跟KK(《茶金》溫昇豪飾演)在一起」吳慷仁幽默的一句話不禁讓連俞涵笑了出來。

其實當初兩人合作的《一把青》在當年第51屆金鐘獎拿下許多大獎，連俞涵在當年拿下新人獎，而吳慷仁則奪下最佳男主角的殊榮，如今再度同框，也引來《一把青》的粉絲及網友留言「一把青已經六年了」、「夢回一把青，謝謝你們」、「真心喜歡如此真實的你們」而也有網友敲碗希望能再度看到兩人合作。