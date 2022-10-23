「供時代─社區大學公共性博覽會｜2022」今天起到至11月6日在基隆市太平國小、基隆社大月眉學園及黃蠟石文化館辦理，在今天開幕典禮中，教育部長潘文忠表示，社區大學發展至今已25年，88所社大開設2萬名課程，有40萬次學生參與，為我國終身教育建立下良好的基礎。

由教育部指導社團法人社區大學全國促進會主辦「供時代─社區大學公共性博覽會｜2022」，今年以「供時代」為主題，透過「供＝人＋共」，呈現「人本－行動－共享」的三元動態關係，並且強調行動和分享的公共性時代精神。

今天在太平國小的開幕典禮中，潘文忠、教育部終身教育司司長李毓娟、基隆市教育處處長杜國正、基隆市都發處處長徐燕興、國立教育廣播電台台長黃月麗、台灣另類暨實驗教育學會理事長薛曉華理、全促會創會理事長顧忠華等人均出席，場面熱鬧盛大。

潘文忠表示，1998年國內第一所社大成立，到現在已經25年，今年可說是「社大元年」。在基隆，許多基隆市教育處同仁及里長等都在社大學習，社大可說是全民社社大。而2018年6月13日，《社大發展條例》公布施行，為我國終身學習奠下基礎。

主辦單位邀請淡江大學教育與未來設計系助理教授邱俊達、日青創藝KelioArts負責人洪榆橙、秝創藝負責人林佩穎、藝術工作者洪琳茹及城心文化有限公司共組策展團隊，以「策展」作為促發公共討論的溝通工具，體現公民行動的方法。

本次博覽會希望達成三個目的：向外界說明社區大學如何協助「個人通往公共的學習之路」，實踐社區大學精神；邀請社區大學師生共同回顧及體現「公共性的學習設計」；描繪社區大學提供民主參與、公共生活的場域－「公共生活有社大」的存在意義與願景。