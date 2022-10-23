曾執導成人片的圤智雨，常在社群分享精闢見解，日前他放上田麗的昔日上空全裸寫真，狂酸：「現在的網美網紅動不動發寫真，但是拍的爛也沒有看頭」，引起網友熱烈討論。近日他打鐵趁熱，根據網友的發問，在IG發表「當代最希望出露點寫真的六位網紅」名單，提到職棒中信兄弟最具人氣的峮峮，還有因外流片大紅的閃亮亮等人，並解釋原因。

圤智雨在這份宣稱公平的「當代最希望出露點寫真的六位網紅」名單內，列出峮峮、壯壯、小牛奶，以及薔薔、閃亮亮、雪碧的6大美女網紅，並親自分析入選的原因：「峮峮是清純的代表，身材也很好，沒有像林襄一樣人設崩跌，網友敲碗第一人」，同時提到樂天桃猿啦啦隊的壯壯，「其實跟峮峮長得有像，但多了一點成熟感，也是網友最愛之一」。

接著，圤智雨提及以嗆辣說話風格聞名的薔薔，「當代的田麗，不覺得薔薔的體態跟樣子有田麗感嗎？不同於田麗的混血感，多了瘋瘋的感覺，薔薔的混血感屬於寶萊塢風喔，希望能發一本跟田麗一樣尺度的」，除此之外，他也提到近來挺過3部自拍動作片後出版寫真的閃亮亮(現改名: 蕭芷渲)，「雖有外流影片，但大家都覺得怎麼沒露點，有外流沒露點，敲碗，剛好她事業也出現轉型期，可參考徐若瑄風喔」。

此外，圤智雨也力薦台新夢想家的啦啦隊員「小牛奶」，「啦啦隊中正在起飛的新星，我朋友，也是有事業小瓶頸，但也許可放手一搏試試」，最後圤智雨也不忘猛誇外型美艷、擁有E罩杯好身材的「雪碧」，「雖是老妹，雖是情色女教主，但沒露過點喔，雖當媽了，但還是一堆人的幻想對象，話說，她敢發真的會賣喔，但就算不發，我也看光過了」。