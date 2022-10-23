爭取連任的台南市長黃偉哲今天下午成立連任勝選總部。(李俊淇攝)

爭取連任的台南市長黃偉哲今天下午2點成立連任勝選總部，蔡英文總統南下輔選，她細數黃偉哲任內政績，中央、地方攜手讓台南愈來愈好，籲鄉親力挺黃偉哲，她說，每次選舉，台南都是民進黨得票最多的地方，她選總統也一樣，希望年底選舉，台南也能拿下第1高票。

黃偉哲連任勝選總部今天下午在仁德區成立，蔡英文2點半到場站台助選，她一到場先授旗給黨提名參選34名市議員候選人及擔任選戰總督導的6名台南立委，宣示綠營大團結，全力拚勝選。

蔡英文致詞表示，民進黨執政沒有讓支持的人民失望，在疫情影響下，全球多國經濟都受影響，但台灣防疫做得好，經濟持續發展，今年人均GDP可望超越韓國、甚至日本，一旦超越日韓，將成為東亞第一。

她有說，明年中央政府總預算將創歷史新高紀綠，長照預算從今年600億元將增加到649億，她上任之初則僅有50億元，此外，長照據點從700多個增加到1萬1000多個，照顧人口也從10萬增加到40萬人，未來規模也期許能再擴大，照顧更多人。

蔡英文也細數黃偉哲任內政績，她表示，台南近年發展突飛猛進，包括沙崙智慧綠能科學園區開發，將可提供8萬個就業機會，同時黃偉哲也規畫捷運，另，還有鐵路地下化、社會住宅等重大建設，「中央有蔡英文、台南有黃偉哲，大家一起衝一起拚」，她請民眾繼續支持黃偉哲，將這些好的政績延續下去。

黃偉哲今也提出連任5大願景，包括1、永續台南，讓城市再次升級；2、活力台南，與中央配合推動社會福利，新鮮人有社宅可以住，讓遷入人口愈來愈多；3、文化台南，面對台南400年，要讓世界看到台南，不只做護國神山，更要做「護國群山」；4、便捷台南，捷運、鐵路地下化，北外環，農魚水路，讓台南交通愈來愈便利；5、富饒台南，政府負債減少，讓子孫未來愈來愈多希望，就業經濟有更好發展。