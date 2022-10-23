英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）日前在節目上批評過去出演的節目「物化」她，讓她變成「無腦花瓶」，引爆演藝圈同僚怒火，一票在同節目出演過的女星、造型師出面捍衛節目，認為從不覺得被物化，反而覺得被節目組良好對待，更大讚節目是職涯的跳板，許多人後來都發展得很好。爆發爭議後，梅根21日首度現身，她一派輕鬆地與友人逛街，手提著高檔居家品牌的提袋。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根在18日的Podcast節目「原型」（Archetypes）中談及2006年出演美國國家廣播公司（NBC）遊戲節目「一擲千金」（Deal or No Deal）第2季的「公事包女郎」情形。公事包女郎的工作內容包括穿著洋裝、手拿公事包、好好地踩著5英吋的高跟鞋下樓梯，並且要謹記原則：如果遊戲進行順利，就為參賽者露出笑容，如果不順利，就要擺出傷心表情。

梅根在節目中批評過去出演「一擲千金」（Deal or No Deal）節目的公事包女郎時，被「物化」成「無腦花瓶」。

梅根批評自己在節目中感覺被「物化」，被刻意塑造成「無腦花瓶」的形象，這讓她受不了，於是最終請辭。「我最後辭演了，我不只是舞台上被物化的樣子，我不喜歡被迫只有外表的樣子，沒有什麼內涵。」她在節目上說：「這正是我當時的感受，被簡化成特定典型，就是一個字－無腦花瓶。」

梅根更稱當時所有的公事包女郎都被迫排排站進行各式各樣的美容護理，包括填塞胸罩、戴假睫毛，以及接髮等，每周節目組還會發日光浴沙龍的折價券，她認為節目組對於公事包女郎的外表有落入俗套、千篇一律的想法，她也提到節目組會在開拍前要求她縮小腹。

梅根的批評引爆演藝圈怒火，尤其過去出演過「一擲千金」、甚至是和她同期出演的女星、造型師紛紛出面表示自己從未感覺被物化。

梅根批評過去出演「一擲千金」（Deal or No Deal）節目的公事包女郎時，被物化成「無腦花瓶」，引發演藝圈同儕怒火。

完整出演5年「一擲千金」的女星卡拉（Patricia Kara）表示，節目後台根本沒有所謂的「美容護理站」，她也表示從未有過被物化、被當無腦花瓶的負面感受，「一點也沒有，很不幸她有那種感受，因為在我的經驗中，我從未有過那種感受。」

與梅根同期擔任公事包女郎的澳洲模特兒葛麗芙（Lisa Gleave）說，覺得自己很幸運能成為其中一員，「對我來說那是一個充滿歡樂、很大的職涯進展，多數女郎都會這麼說。」她說從不覺得被節目物化，「演員及工作人員對我們非常好，是非常專業的節目，對我們許多人來說，這是我們職涯的墊腳石，我們去做了更好的事。」

'If it wasn't for Deal Or No Deal she wouldn't have met Prince Harry' https://t.co/mUqrdnd3WA — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2022

雖然葛麗芙也承認這個節目「圍繞著美麗的女人」，但她強調這些女性都「非常聰明」，「而且沒有人待我們像無腦花瓶。」

除了模特兒，葛麗芙本身也是一名電視節目主持人及演員。

曾在「一擲千金」中擔任造型師的賽姬奧內（Dina Cerchione）在Instagram發文嗆聲，她說過去一周看著心愛的節目被批評感到相當痛苦，「這是我職涯中最精彩、最具挑戰性、最知名的表演之一，我熱愛每一分鐘。」

「從我的服裝組、到製作人、到工作人員、妝髮，特別是模特兒們，節目中的每一個人都如此辛苦地工作，為參賽者及粉絲製作最好的節目。」

她說節目組的人都知道自己有多麼幸運、團隊有多麼特別，其中一項任務就是要尊重同事。她也提到節目是許多女性的跳板，成為其他節目的主持人或嘉賓，甚至登上歐普拉（Oprah Winfrey）專訪。

另一名與梅根同期的女郎博根（Alike Boggan）也說，從未在節目中感覺不舒服，很感謝製作方的好薪水及工作環境。

在「無腦花瓶」言論引發爭議後，梅根21日首度現身，她穿著深色無肩帶連身褲、腳踩涼鞋，與女性友人在加州蒙特斯托（Montecito）街頭散步，她手上還提著女性高級運動服飾品牌Wendy Foster的紙袋，看上去一派輕鬆。