農委會主委陳吉仲（左三），10月三度到南投挺縣長候選人蔡培慧。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長候選人蔡培慧，23日到名間鄉掃街拜票。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣議員候選人，左起沈夙崢、曾琮愷、楊玉秀，23日聯合掃街拜票。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

農委會主委陳吉仲，23日陪同民進黨南投縣長蔡培慧、名間鄉長候選人陳翰立等人，到名間鄉掃街拜票時表示，南投是農業縣，名間種植茶葉、鳳梨跟薑等台灣重要作物，要有像蔡培慧這樣專業的農業推廣縣長，讓名間有未來、南投有希望。

陳吉仲表示，八卦山旱作灌溉系統供水不穩的情況已久，讓農民困擾已久，農委會去年在接到前行政院中辦執行長蔡培慧、陳翰立議員的陳情，來到名間現勘說明，決定分3期改善灌溉系統配置、節水灌溉設施補助，並解決源頭漏水問題。

蔡培慧說，第1期P14及P17備用水井及連接管路已經完成，第2期工程水池漏水修繕及興建水池等工程，也逐一按照規畫時程，完成工程預算書或審查、發包等作業，未來會依供水情形召開說明會向鄉親報告，這就是會做事負責任的執政態度。

茶產業面臨農業勞動力老化、缺工等問題，要讓國產茶的價格更好，必須導入工業科技，開發省工、電動及智慧化農機，減輕茶農壓力，農委會照顧農民，也提供購置大、小型的省工農機將由農糧署補助1／3、噴藥的無人機及電動化農機提高補助1／2，將相關農機設備及設施妥善結合，將高達300億元的台灣茶產業提高至500億元，讓台灣的農民過好日子。