現場近1500名民眾不畏風雨至現場力挺，不時揮舞小旗子齊喊「凍蒜」。（張勝德競選總部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣議會議長張建榮（右）懇請鄉親繼續栽培他的兒子張勝德（左）、讓年輕人接捧他的棒，繼續為大家服務。（張勝德競選總部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

年底選戰將近，宜蘭縣宜蘭市縣議員競爭激烈，17名候選人選出7位；今（23日）議長張建榮之子張勝德成立誓師競選總部成立大會，縣長林姿妙、前立委楊吉雄力挺站台；林姿妙說，接棒傳承、一棒接一棒、棒棒都強棒，感謝議長用近半世紀為宜蘭縣打拼，現在交棒給兒子，繼續拚出宜蘭好生活。

宜蘭市、第1選區3號候選人張勝德今上午11時成立競選總部，現場嘉賓雲集，林姿妙、前立委楊吉雄、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、國民黨籍縣議員黃琤婷、楊弘旻、李清林等力挺站台，現場近1500人參加，熱情民眾不時揮舞小旗子，齊喊「加油！凍蒜！」。

林姿妙表示，接棒傳承、一棒接一棒、棒棒都強棒，宜蘭縣能跟別的縣市比拚，要感謝張建榮用一輩子近半世紀的時間認真打拼，張要傳承給張勝德，所以張勝德是最年輕的優秀夥伴。

林不忘替自己拉票並說，讓她有機會繼續進入縣府打拚，讓張進議會，他們共同拚交通、建設、文化、教育等，都齊頭並進，拚出宜蘭好生活。致詞結束後，贈與「好彩頭」給張勝德，期盼2人都能高票當選。

張建榮表示，從政41年來，大家就結緣在一起，懇請鄉親繼續栽培他的兒子、讓年輕人接捧他的棒，繼續為大家服務，年輕人剛踏入政壇，很多的路要走，大家都說老議長做人不錯，這40年來對宜蘭有很多貢獻，請大家手牽手、心連心，共同來栽培張勝德這年輕人，張也會在後面幫忙勝德，相信2個人的服務，一定會讓大家更好。

張勝德表示，從來沒想過會站在這裡跟大家見面，過去議長在選舉時，都靜靜坐在旁邊學習、一直學習分擔爸爸的事務，從自己加入選戰後，才知道父親在選舉過程是辛勞、承受相當大的壓力，他每天告訴自己，這條路要靠自己走出來、承擔 ，張藉成立大會說，「勝德準備好了」。希望進議會替縣民服務。