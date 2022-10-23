實踐聯合國永續發展SDGS1，台灣港務公司22日協助伊甸基金會辦理「無障礙生活節-伊甸40跨越健走╳公益市集」健走活動，當天有來自各界愛心人士約800人參與，一齊完成1.2公里健走路線，活動現場亦設置各式愛心攤位，義賣多種商品及點心，還有身障朋友組團表演，挑戰自我，炒熱活動現場氣氛。

港務公司長期致力於社會公益，期許將公益理念推廣至社會每一個角落，恰逢伊甸基金會40周年紀念，期待藉此次公益健走活動讓社會大眾感受無障礙的重要性。

本次健走路線規劃自高雄市鼓山區蓬來路海側鳴槍起走，途經香蕉碼頭、棧貳庫、水花園，除沿著海側健走欣賞海景之美外，更可沿途觀看歷史悠久的棧庫群活化成果，透過接觸、認識、體驗等方式，以同理關心身障議題及資源弱勢家庭，以實踐聯合國永續發展SDGS 1「確保貧窮與弱勢族群，在經濟資源有公平的權利」目標。

港務公司盧展猷副總經理受領感謝狀時表示，為支持本次活動，特別提供客製化紀念帆布包予參加健走活動服務家庭及志工，亦號召多位同仁踴躍參與，為伊甸基金會籌募身障照護經費盡一份心力，因為齊聚眾人的力量，讓更多的弱勢家庭獲得更好的照護，未來港務公司也會秉持「助人為善」信念，持續推動社會公益。(記者張雅雲/高雄報導)