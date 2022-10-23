婚宴市場回溫，義大皇家酒店今天下午特別選在具歐式庭園氛圍的皇家花園廣場舉辦「皇家婚宴禮讚」婚禮體驗日，現場有由中餐廳行政總主廚林凱與團隊展示的每桌2萬5888元米其林餐廳級豪華婚禮饗宴。（林雅惠攝）

婚宴市場回溫，義大皇家酒店今天下午特別選在具歐式庭園氛圍的皇家花園廣場舉辦「皇家婚宴禮讚」婚禮體驗日，現場有由中餐廳行政總主廚林凱與團隊展示的每桌1萬8888元高CP值喜宴桌菜。（林雅惠攝）

受到新冠肺炎波及，國內結婚新人對數去年創下近10年來新低，近期婚宴市場回溫，義大皇家酒店今天下午特別選在具歐式庭園氛圍的皇家花園廣場舉辦「皇家婚宴禮讚」婚禮體驗日，讓50對即將步入紅毯的準新人參觀體驗，現場也展示2組高CP值喜宴桌菜，還有模特兒婚紗走秀，更有高雄橋頭馬術中心「白馬」現身，讓準新人讚嘆不已。

義大皇家酒店行銷業務部行銷公關協理丁柏偉表示，不少新人因為疫情延後或取消婚禮，不過近來詢問人數比率大增，因此今天舉辦婚禮體驗日，也邀請高雄在地知名廠商，不論是婚紗、禮服，或者伴手禮、甜點等，這些都是今天在婚禮體驗日準備的廠商，希望藉由品牌聯合機會，讓消費者能在婚禮體驗日就能夠一次找齊他們的需求。

丁柏偉說，今天婚禮體驗日限額50對新人參加，先預訂可享有喜宴專案95折優惠，今天的50對新人，成交量大約會有20％，將近會有10對的成交額，預計今天婚禮體驗可以帶來500萬的營收。

丁柏偉指出，今年8月起就有新人詢問婚宴，最快的將在年底舉辦婚禮，一直到明年3月或6月，提醒新人要提早6到8個月詢問場地，才能在個人需求的黃道吉日預定他想要的，他表示，目前平均每天就有2到3組的新人詢問婚宴，成長5到8倍，以往一周2到3組，現在一天就2到3組新人詢問。

義大皇家酒店表示，結婚是人生大事，具巧思且富新意的婚禮更能讓新人與親友留下美好回憶，皇家花園廣場舉辦「皇家婚宴禮讚」婚禮體驗日，現場展示由中餐廳行政總主廚林凱與團隊展示每桌1萬8888元高CP值喜宴桌菜，及每桌2萬5888元米其林餐廳級豪華婚禮饗宴，另外，模特兒穿著精緻手工婚紗走秀，成為紅毯上最亮眼的主角，最引人注目的還有婚攝新寵高雄橋頭馬術中心「白馬」現身，打造高雄唯一飯店歐式莊園婚禮。

因應個性化婚禮潮流，現場特別邀請包括法式甜點喜餅、婚禮企畫團隊、南臺灣具知名度的化妝造型、婚禮攝影、客製化婚禮小物、與戶外婚禮花藝佈置共10家廠商，讓準新人一次諮詢整套的婚禮服務。

現場準新人陳先生及饒小姐說，2人相識5年決定攜手共度一生，將在2024年舉辦婚宴，今天參加皇家花園廣場舉辦的婚禮體驗日，非常喜歡這裡的氣派豪華廣場，會考慮在這裡舉辦婚宴人生大事。

50對新人中，其中唯一的一對女同志陳女及林女說，這裡環境很溫馨浪漫，會考慮選擇到這裡舉辦婚宴，並邀請親朋好友分享結婚喜悅。