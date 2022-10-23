台亞(2340)與台亞醫療公益基金會偕同集團的顥天光電、光磊先進顯示與積亞半導體等公司之員工福利委員會舉辦員工家庭日活動，以實際行動邀請所有員工與家人、合作廠商等，於上周六包下影城七場影廳規劃特映會，以實際行動支持觀看這部台灣本土原創電影「哈勇家」，同時也為慶祝明年台亞半導體成立40周年活動拉開序幕。

台灣本土原創電影「哈勇家」日前獲得2022年金馬獎包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員與最佳原電影歌曲等六項大獎入圍肯定。「哈勇家」是一部以家為主體所創作的電影，以真實的生活記錄手法，自然的呈現這個家所發生的爭吵、喜怒哀樂、家人間不同思考與想法的碰撞，更因為一場選舉而使得這個家分裂進而凝聚。

台亞副董事長戴圳家表示，希望藉由「哈勇家」這部優質的台灣原創電影將日亞化學會長以家為本的經營理念，藉此電影帶給所有員工夥伴們一個完整家的觀念。員工就是組成一家公司最重要的基礎，在台亞目前積極的轉型過程中，每個員工都會有自己的想法與立場，就會有碰撞會有爭執，但最終目的都是為了讓這個家整個企業集團更好更進步。就如同現實生活中的台灣現況，我們會因為不同立場而意見相左與爭吵，但最後我們會凝聚在一起保護台灣，保護我們的家。

「哈勇家」這部電影被影評人盛讚為21世紀最重要的台灣電影之一，內容感人精采、幽默有趣、透過幾位素人演員詮釋隱約明白卻無法言喻的情緒，細膩而生動，看完這個高山部落家庭的故事，或許會因為電影情節與畫面的真實而被感動，最終發現「哈勇家」就是我們的家。