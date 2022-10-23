前高雄市長韓國瑜北上助選，今下午前往萬華區青年公園出席北市議員應曉薇舉辦的平安慈善音樂會，現場韓粉穿著國旗裝熱情示愛，更有婦女直衝舞台前高喊「韓國瑜我愛你」，韓粉車隊「神龍車隊」也到場應援，韓國瑜表示，自己與應曉薇只要有能力，一定盡可能為大家服務。

韓國瑜表示，有能力就要照顧社會，看到應曉薇用議員的身份照顧大家，不只光照顧弱勢，中正萬華區的建設發展，在市議會為選區照顧社區，是個了不起的議員。應曉薇也表示，與韓國瑜在13年前認識，當時透過中間好友告知韓樂心助人，是智多星於是相約見面。

應曉薇表示，當時想選議員為弱勢做事，韓國瑜告訴她「有理想就該去實踐。」當年因為韓國瑜的鼓勵及提供他自己的選舉經驗，後來才當上議員。應表示，今日的「音樂磁場」平安幸福慈善音樂會，向韓國瑜提出要一起慰問老兵、獨居、長者，韓國瑜毫不考慮的就答應，讓應曉薇直呼，「韓國瑜就是韓國瑜，說到做公益一馬當先，還是那個我當年認識的韓國瑜。」

而立委賴士葆也到場支持，致詞時表示，高端的事情一再地被揭露，不堪入目，高端疫苗營收跟民進黨台北市長候選人陳時中於立院答詢時有6億的價差，檢調都不查，因此請現場民眾，用選票讓陳時中落選，讓檢調動起來。

賴另表示，這場選舉對台灣太重要，中共剛開二十大，把反對台獨寫入黨章，兩岸感覺快打仗，全世界都認為台灣很緊張，因此賴士葆喊出，年底的選戰不是戰爭就是和平，選民進黨，青年上戰場；選國民黨，一切就太平。並強調2024換掉民進黨執政，賴士葆開玩笑問韓國瑜要不要選總統，韓國瑜打趣回覆「今天的主角是應曉薇。」並未正面回應。

應曉薇也準備中華民國國旗，贈與韓國瑜，並在台上喊出韓國瑜選總統，韓國瑜低調微笑，後韓也致贈印有「應」字的大旗給應曉薇，期望她能連任當選，隨後韓國瑜便在韓粉的簇擁下搭車離開會場。