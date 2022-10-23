南投家扶中心23日於埔里鎮觀光夜市，舉辦「看見幸福．就在家扶」冬暖慈幼園遊會，現場65個攤位讓大、小朋友都能盡情吃喝玩樂，義賣物品琳瑯滿目，當天所有攤位的義賣款項，都將做為明年服務縣內1800多戶貧困家庭的扶幼經費。

南投家扶中心目前服務3000多位貧困兒少，提供經濟扶助、教育支持、心理輔導、暑期課輔、營隊活動、才藝培育、獎助學金、急難救助等服務，所需經費龐大，因此每年在埔里舉辦冬暖慈幼園遊會，號召熱心民眾、店家捐贈義賣物品，讓民眾做公益，點亮孩子幸福未來；同時招待受助家庭暢玩園遊會，讓他們感受到社會的滿滿關懷。

園遊會由南投家扶舞獅才藝隊，及埔里民俗舞獅隊熱鬧開場，後續穿插舞蹈才藝表演，及中正社區原住民舞蹈演出；當天孩子精湛的演出獲得民眾熱烈掌聲，除了表演節目，攤位區各式各樣的美食、遊戲也吸引許多民眾，每個擺攤單位都很努力的叫賣，現場氣氛高潮迭起，笑聲不斷，讓人感受到愛的循環，為活動增添溫暖氣氛。

南投家扶中心主任魏季李表示，冬暖慈幼園遊會籌募明年扶幼經費，也希望能匯集各界的愛心嘉惠貧困家庭，非常感謝扶幼委員會大埔里區主委馬長風等人協助募集、設攤，還有寶湖宮天地堂、寬心開發建設公司擔任主辦單位，及埔里城觀光夜市、卉林企業公司、福樂診所等單位，共同協助辦理園遊會，還有參與園遊會的民眾，讓家扶感受到大眾關懷，一起度過愉快的假日時光。