918大地震後，花東鐵路玉里到富里中斷，台東縣政府14日啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」，提供民眾預約共乘，國家發展委員會主委龔明鑫22、23日體驗搭乘及訪視服務過程，稱讚台東縣政府貼心推出預約共乘接送到府服務。

玉里到富里的鐵路預估明年春節前才能恢復通車，不僅重創地方產業，乘客得由鐵路轉公路接駁，讓台東鄉親及旅客深感不便，台東縣政府爭取國發會地方創生計畫補助，快速啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」，補貼民眾車資，提供便利接送到宅服務。

國發會主委龔明鑫於22日實際乘坐裕隆集團公益贊助的8人座納智捷M7車輛，從玉里共乘到關山鎮，23日再與台東縣副縣長王志輝前往格上租車，沿途聽取台東縣政府交觀處長余明勳及委外團隊小驢行侯勝宗簡報執行情形。

龔明鑫肯定TTGO溫馨接送計畫，也瞭解到目前投入的職業駕駛數量還尚未完備，後續將協助尋求資源挹注，期許未來將TTGO的成功案例複製到其他縣市。

縣府表示，TTGO啟動後得到許多乘客正面肯定，隨著口耳相傳、互相推薦，服務訂單數量明顯上升，但在營運過程中實際遭遇的困難遠比想像多，為了克服各種問題，每天都滾動檢討及修正，以滿足每位預約者的期待與權益。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，縣府去年就著手開發「TTGO交通預約媒合平台」，希望解決偏鄉就學、就醫、就業、觀光的交通困境。這次突如其來的地震讓交通受阻，民眾的交通權益不能等，因此加速促成TTGO平台上線，透過災後復原期間的實務經驗，讓TTGO服務更完備。