高市府輔導在地商圈改造及發展特色，2011年舉辦「商圈創生奧林匹克」競賽，邀集全市22個商圈及全台優秀青年團隊組隊提案，經評選後由長明商圈「音樂創客聚落」及新堀江商圈「新綠野餐趣」獲選為首批示範施作商圈，長明商圈22日舉辦音樂創客交流活動，展現商圈創生轉型後的全新風貌。

22日的音樂創客交流活動，以「真空樂響趣交流」為主題，邀請全台8組知名真空管音響玩家同場競技，盼透過創生轉型提升商圈知名度，再現往日榮景。

高雄市經發局長廖泰翔指出，商圈創生奧林匹克競賽廣邀商圈與青年團隊，針對所在商圈提出環境與店面營造構想，激烈競爭後由評審選出長明、新堀江商圈成為首批示範商圈，委由專業團隊協助改造，歷經一年施作已順利完工展現成果，未來市府將持續投入資源，輔導更多商圈創生轉型，與優秀團隊合作攜手改造發展特色，活化商圈經濟。

長明商圈理事長高金虎指出，擁有50年歷史的長明商圈過去是南台灣服飾批發重鎮，受鐵路地下化衝擊，加上電商與百貨競爭，商圈轉型刻不容緩，感謝經發局協助長明商圈進行轉型改造，經與專家團隊研議，擇定拜克咖啡、夢罟密室逃脫、金勝者等3家店面進行音樂主題改造，並在商圈重要出入口設置全新音樂主題意象，並設置4組共振式音樂主題造型座椅。

22日活動除有成果發表、真空音響交流，現場還有爵士音樂演出、創意絹印DIY、音樂創客市集、音樂互動試聽、音樂講座等體驗活動，吸引不少音樂愛好者特地前來共襄盛舉，凸顯長明商圈原有的音響及電子產業，間接推廣原有的成衣批發等傳統產業，配合商圈新定位轉型的成果，為商圈轉型立下重要里程碑。(記者張雅雲/高雄報導)