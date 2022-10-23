由經濟部國際貿易局及外貿協會合辦的「全球視訊採購大會-綠能環保」，本周在南港展覽館一館舉辦，吸引來自27國、68位買主，與我商70家，進行近200場次洽談，預期商機6700萬美元。

近年各國為淨零碳排目標努力，逐步加強自主減碳力道與縮短時程，再加上歐美持續提出國際供應鏈碳揭露的要求、未來更將進入碳權時代。有鑑於此，各國對儲能、再生能源及循環經濟商品與服務的需求將逐步提高。本活動針對創能、儲能、節能等產業，進行媒合洽談，協助台灣業者拓銷海外市場。10月13日迎接國家邊境解封，本次除線上洽談外，更有來自美國、斯洛伐克、土耳其、南非等國家的買主來台與業者進行實體洽談。

近9成買主來自新興市場及新南向市場，顯示出發展中國家對於再生能源及能源服務有強烈需求；將近8成買主採購品項聚焦再生能源及儲能管理、節能系統等服務或商品。不論是第五次來台的土耳其S商，或初次來台的H商均表示，希望覓得適當合作對象，H商甚至專程為尋覓「純台」產品而來，台灣企業具有豐富的出口實務經驗，可配合買主需求客製化服務，外國客戶表示高度滿意，更表示有意在台設立聯絡辦事處，與更多台灣綠能企業合作。

外貿協會積極協助我國綠色科技業者拓展海外市場及協助國內業者進行減碳並掌握綠色轉型商機，近期還有11月8日減碳行動力─企業碳健檢(桃園場)、及明(2023年)年3月15至17日的日本智慧能源週等活動。