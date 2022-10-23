彰化縣長王惠美、員林市長游振雄也現身力挺。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

劉惠娟這邊同樣有王惠美、蕭景田、謝典林、游振雄等人到場聲援，另外還有前縣長卓伯源、國民黨中常委姚江臨、游家富、大村鄉長游盛等人到場支持。（劉惠娟提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員第4選區本屆共14人搶8席，其中國民黨現任5名議員張錦昆、曹嘉豪、黃正盛、劉惠娟、凃俊任，以及民進黨現任2席包括賴澤民、張欣倩，還有現任民眾黨議員張雪如將爭取連任。（劉惠娟提供／吳建輝彰化傳真）

年底選舉倒數各區選情升溫，23日週日彰化縣許多縣議員、鄉鎮代表成立競選總部，藍綠縣長參選人當母雞全彰跑透透，其中彰化縣議員曹嘉豪除了有王惠美站台外，還有國民黨前主席江啟臣特別力挺，唯一到彰化為曹嘉豪站台，江啟臣說，他跟曹嘉豪就像兄弟一樣，才會特別現身為他鼓勵，希望他連任成功。

彰化縣議員第4選區員林、大村、永靖是彰化一級戰區之一，這次參選爆大炸，形成14搶8的局面，各個參選人都拚盡全力，23日來自同樣來自第四選區的彰化縣議員曹嘉豪、劉惠娟都舉行競總成立大會，雙方競總會場僅相隔一條街，較勁意味濃厚。

彰化縣議員曹嘉豪有彰化縣長王惠美、國民黨彰化黨部主委蕭景田、國民黨前主席江啟臣、議長謝典林、議員林庚壬、前立委林滄敏、員林市長游振雄，員林市代會主席賴東位等人到場聲援，還有台下千名支持者到場相挺。

劉惠娟這邊同樣有王惠美、蕭景田、謝典林、游振雄等人到場聲援，另外還有前縣長卓伯源、國民黨中常委姚江臨、游家富、大村鄉長游盛等人到場支持，由於2人會場僅隔一條街，雙方拚場比人氣也比實力，也為彰化第4選區議員選區掀起一坡選舉熱潮。

彰化縣議員第4選區本屆共14人搶8席，其中國民黨現任5名議員張錦昆、曹嘉豪、黃正盛、劉惠娟、凃俊任，以及民進黨現任2席包括賴澤民、張欣倩，還有現任民眾黨議員張雪如將爭取連任，另外永靖鄉長詹木根屆滿轉跑道參選議員，新人則有民進黨吳為杰、時代力量鄭宇焱、台灣維新黨新人詹閔雄、及無黨籍張順畝、林俊毅。