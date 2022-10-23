在台灣涉犯女友命案的港人陳同佳，2019年10月因洗黑錢案出獄後，至今將屆3年仍未來台投案。協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴透露，陳同佳現在自首意願不變，只是台灣一直不容許他前往，台港兩地政府仍卡在手續問題上。對此，媒體人逆風的烏鴉今（23）日就在臉書上猛轟「不是辦不了陳同佳，是蔡政府不辦」，引發討論。

管浩鳴指出，陳同佳去年中離開警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山，等候成行。自首意願不變，只是台灣一直不容許他前往，台港兩地政府仍卡在手續問題上。而我國陸委會仍堅持立場，重申陳同佳為殺人嫌犯且犯案後即潛逃回港，本案並非單純移送或批出簽證問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通，才有陳嫌來台入境問題。

當初提出修訂逃犯條例的李家超如今已成為特首，他今年4月參選時曾表示，要處理事件非常簡單，台灣當局應立即接受陳同佳投案。而逆風的烏鴉在臉書上表示，陸委會把這件事情上綱到管轄權、公權力的行使，和過去立場並無二致，「看起來好像有道理，但實際上就是胡扯」，逆風的烏鴉說，「台港間刑事互助過去並不是沒有前例，其實只要雙方談好人犯押送、移交問題，就無所謂司法管轄權和公權力行使」。

逆風的烏鴉更建議，陳同佳的案子處理方法非常簡單，「無論是投案或者自首，在陳同佳有意到台灣受審情況下，只要和陳同佳或港府方面談好，給他簽證(不管是旅遊簽或其他簽證)，雙方約定一個中華民國的國航班機，台灣先在機上佈署執法人員，陳同佳登機的同一時間就馬上逮捕、戒護到飛機降落」，逆風的烏鴉認為「這些安排，完全沒有甚麼司法管轄或者公權力行使的問題」。

逆風的烏鴉最後說，陸委會再談公權力行使和管轄權，其實就是用一個不可能達成的條件，拒絕行使司法管轄權。蔡政府要的，是港府和台灣簽訂單次或常態性的司法互助協定，但這樣的要求註定不會成真，也註定只要民進黨執政一天，陳同佳就不會為他殺人付出代價。逆風的烏鴉感嘆「民進黨在這個案子的惡劣表現，已經到了我無法用任何形容詞形容的地步，這些人會有報應的」。