英國國防部日前就中國招募英國飛行員訓練解放軍空軍發出警告後，加拿大、英國、澳洲媒體亦跟進報導，指稱北京可能以年薪數十萬美元為誘餌，招募西方國家退役空軍協助中國訓練戰機飛行員。法國媒體指出，法國前飛行員也是中國解放軍的招募目標。

《法國國際廣播》（RFI）引述《費加羅報》報導稱，今年4月有一支短片在社群網站上瘋傳，畫面顯示解放軍空軍飛機在河南商丘墜毀後，2名飛行員跳傘成功，一位是中國飛行員，另一位顯然是外籍人士。中國飛行員打電話報告緊急情況，並向錄影中的現場民眾解釋：「我是中國人，他是我們教練，別拍照。」外流影片讓外界注意到中共招募外籍人士訓練中國軍隊的狀況。

報導指出，影片中的外籍教練帶有法文口音，並證實這名和中國學員一起逃脫險境的外籍教練確為一名法國空軍資深退役軍官，是中國重金聘請的傭兵，以加速中國軍隊訓練，並向解放軍傳授北約空軍所採用的戰略。

報導說，招募法國退役飛行員活動仍在繼續，一位前海軍飛行員提供《費加羅報》獨家證詞揭示了這一點，他最近被一家南非試飛學院（TFASA）的神秘公司接觸過，他們正在尋找合格的航空母艦登陸教官，對方給的條件非常誘人，大約是每月（稅後）2萬歐元（合台幣62.4萬）的合同，到大陸培訓中國教官，為期3年，這比中東的卡達向其外國教官提供的報酬更具吸引力。

專業人員估計，英國人的空中僱傭兵隊伍更為龐大。英媒披露，大約30名前英國皇家空軍戰機或直升機飛行員在中國成為教官後，此消在英國引爆爭議。退役英國飛行員被用來幫助中國飛行員了解西方戰機和戰術。這些來自皇家空軍的飛行員來自各個部門，駕駛過的戰機包括颱風戰機、美洲豹攻擊機、鷂式戰機和龍捲風戰機等。中介的獵頭公司也是一家南非的飛行學院，其他盟國的飛行員也成為目標。英國防部已下令停止這類活動，並加強部隊退役成員的保密條款。

報導說，法國飛行員也是中國的主要目標，中國正在建立航母艦隊，以在太平洋地區挑戰美國海軍。法國提供寶貴的航母軍官資源，這些退役軍官掌握彈射起飛和降落的技術。一位法國軍官表示，美國人不在中國獵頭範圍內，因為美國軍方與情報部門對中國非常警惕。

據中國《兵工科技》雜誌報道，解放軍在未來十年需要培訓100至150名海軍航空飛行員，以補充陸續服役的新型航母。台海情勢緊繃增加了解放軍的壓力，因為解放軍目前沒有與西方國家交手的經驗，自20世紀70年代對越南戰爭以來，解放軍也沒有實戰的歷練。而海軍航空兵領域的技術對北京相對地更加陌生，有外國教員可以讓他們學得更快，並了解西方國家飛行員如何戰鬥。

法媒報導說，加拿大國防部目前正就中國高薪延攬加拿大戰機飛行員來訓練中共飛行員一案展開調查，如果行為觸犯加拿大《資訊安全法》將被起訴，最高可能遭處14年徒刑。