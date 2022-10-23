國民黨台北市長候選人蔣萬安姊姊蔣蕙蘭也首次出面替弟弟輔選。（台灣平潭商業聯合會提供）

台灣平潭商業聯合會昨晚間召開第一屆第四次會員大會暨聯歡晚會，除無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨桃園市長候選人賴香伶到場外，令人注目的是，國民黨台北市長候選人蔣萬安姊姊蔣蕙蘭也首次出面替弟弟輔選，懇請大家讓蔣萬安有機會來服務。台灣平潭商業聯合會理事長林傳忠則表示，希望有投票權的平潭鄉親，用選票支持維護兩岸和平，人民好好做生意。

台灣平潭商業聯合會成立於2018年，一群分散在台灣各地的福建平潭鄉親，決定把鄉親力量團結在一起，讓大家平常無事聯繫感情，有事情互相照顧，第一屆理事會成立後，選出林傳忠擔任理事長。昨晚席開62桌，更邀請黃珊珊、賴香伶、蔣蕙蘭到場一同慶賀。

黃珊珊致詞時表示「8號黃珊珊，台北發發發」，並期許兩岸和平安全、人民有錢過好日子，黃珊珊隨後逐桌請託，拜託大家集中選票支持，許多的人紛紛大喊「凍蒜」。而賴香伶則表示，希望大家集中選票支持自己。

隨後，蔣蕙蘭隨即步入會場，從未站台助講的蔣蕙蘭向平潭鄉親請託，由於弟弟蔣萬安今晚有直播開講，她替弟弟來跟大家請安，希望大家在11月26日投票給6號蔣萬安，讓蔣萬安有機會來為大家服務。

國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠表示，她10多年前去過一次平潭，當時平潭剛剛開始積極建設，這10多年平潭變得很不一樣，她是平潭商業聯合會的榮譽會長，她每年都來跟鄉親相聚，這次也要拜託大家，用選票讓她能繼續為民服務。