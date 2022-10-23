新竹街口攻城獅球團於23日宣佈與林冠綸總教練完成續約，雙方簽下3年長約。攻城獅從首年墊底蛻變為闖進總冠軍賽的勁旅，林冠綸總教練是不可或缺的重要角色，且更是在第2季拿下PLG聯盟年度教練獎，攻城獅球團將繼續攜手林冠綸總教練，期盼在他的帶領下，攻城獅能拿下首座冠軍金盃。

林冠綸總教練過去曾執教基層女籃球隊，包含基隆正濱國中與安樂高中。2020年7月，在外界不看好的情況下，林冠綸總教練勇於接掌攻城獅兵符，在球隊成軍初期雖飽受外界質疑，但在首季尾聲帶領球隊衝出8戰6勝的佳績跌破眾人眼鏡。

在攻城獅執教的第2年，林冠綸總教練率隊拿下隊史佳績，以20勝10敗於例行賽稱王，雖攻城獅在總冠軍賽鎩羽而歸，但攻城獅於這兩年突破性的成長，林冠綸總教練功不可沒。

在獲得球團續約肯定後，林冠綸總教練表示，「感謝攻城獅球團提早跟我續約，我感受到胡瓏智總經理、股東群的溫暖與對我的肯定和尊重，我會持續努力、進步，帶領攻城獅爭取最佳的成績，用最好的表現來回報所有支持我們的球迷。」