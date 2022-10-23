好市多標價眉角多，不少符號、尾數代表意義不時就會引起討論，也有內行人會歸納出一些規格進而分享，不過好市多亞太區總裁張嗣漢近日透露標價出現「＊」的真相，如果沒搞清楚可能會後悔。

近期有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，好市多賣場現場尾數0和7的出清特價，聽說是廠商自主特價，所以不會出現在好市多的會員護照上，只有在賣場的現場才找得到。該名網友也曾透露，商品價格尾數0代表的是即期品特價，7結尾的是出清品特價，而價格標牌上若有「＊」的圖案，則表示存貨不多。

金融網站《ToughNickel》揭露，好市多商品標價尾數是「7」，很有可能是出清價；商品貨號末端若有加註「＊」星號，則可能代表該商品售完不進貨、即將下架；「#」、「^」則是買氣不佳留校察看。

好市多亞太區總裁張嗣漢近日接受廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，主持人詢問標價牌上尾數為「7」是不是代表最後價格？張嗣漢大笑否認，但證實標牌價出現「＊」星型符號，代表該商品售完就沒有了。