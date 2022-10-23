新竹市政府昨辦台語金曲之夜，民進黨新竹市長候選人沈慧虹登台挨批，市府與沈慧虹皆回應，現場無選舉造勢，沒有行政不中立的問題。對此，林耕仁競選總部發言人徐維遠痛批，這樣的回應更讓人吐血，質疑為何城銷處的新聞稿照片，連沈慧虹的照片都不敢放？不就是心虛嗎？

徐維遠指出，昨晚市府台語歌唱活動，來了「神祕嘉賓」沈慧虹，旁邊還有民進黨市議員李妍慧、議員候選人林盈徹，不說還以為是民進黨主辦造勢大會。事實上，這是由市民納稅錢買單的歌唱活動，預算超過200萬，卻只讓特定候選人上台，只介紹特定候選人事蹟，只讓特定候選人露臉。

徐維遠說，當天影片可見代理市長陳章賢公開感謝沈慧虹帶領市府，談話間連修飾都懶，市府首長直接力挺特定候選人，無視公務人員行政中立法和公務員懲戒法的精神，違反行政中立、為特定候選人拉抬，他批這是赤裸裸堂而皇之，用公務經費直接助選。

徐維遠也批沈和市府的回應更令人吐血，質疑為何市府城銷處的新聞稿，連「沈慧虹」的照片都不敢放呢？這不就是心虛嗎？

徐也提到，8月時沈慧虹穿著背競選心，在公辦活動的車上拉票，現在的說法，難道是承認當時的違反競選規定？萬一沈慧虹真的選上市長，如此顛倒是非的判準，還有什麼資格帶頭「新竹光榮」？