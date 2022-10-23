【全程字幕】幕僚背後緊盯！批陳時中「關水門說」是常識 柯文哲神吐「這句」女記者笑翻

台北市日前受到尼莎颱風外圍環流加上東北季風影響，降下豪大雨，讓停在北市士林區百齡橋下停車場的車輛來不及移車泡在水哩，也有活動廠商沒接到提醒，設備、人員都被關在水門外。對此，民進黨台北市長候選人陳時中表示，堤外還有人車就關水門說不過去，若自己當選不會發生這種事。台北市長柯文哲今天（23日）出席活動表示，「開什麼玩笑，不關水門讓水淹進台北市，納莉颱風的慘劇不就又要重演了嗎？」。

柯文哲指出，天氣預報還是有極限，特別是全球進入了極端氣候，颱風相對還好預測，但針對強降雨的預測還是很困難。我們的SOP可能要經過幾次修正才會比較完善，經過這幾次後北市府內部會再檢討，事實上這次淹水事件也找了經濟部水利署、氣象局研討，因為若從市府角度來看，台北市的水利處只能觀察河面變化，若是能把上游的降雨量、河川上游的水位變化納入考量，至少能讓預測時間變得比較長、比較準。針對淡水河的監測系統，也找了第十河川局來開過一次會。柯文哲說：「面對問題是解決問題的第一步」，經過幾次的時間預測就會愈來愈準。

至於媒體問到陳時中表示，若他當選不會讓人車還在水門外時，就把水門關閉。柯文哲回應，這是民粹過頭了，水淹上來，即使水門外有車，水門還是要關的，「讓水淹進台北市是開什麼玩笑？」納莉颱風的慘劇不就又要重演了嗎？我們盡量讓車子撤出來，但若是水位漲得太快，還是要當機立斷關水門，因為還有大多數的市民需要被保護。

柯文哲也坦言，以後若要關水門應採取分區巡邏的辦法，這次也發現主要問題，雖然移出車子比較容易，但拖吊量很多還是會來不及，而河濱公園辦活動的廠商們，要把音響、設備撤出來也需要時間，在河川辦活動風險本來就比較高。

他強調，當長官只要做3件事情「建立規則、緊急、例外」，並提到80／20法則表示，若是要求絕對安全，有些事一定會多做，如果不想多做某些事，有時就會不小心踢到鐵板。