「綠衫軍」賽爾提克在客場以126比120擊敗魔術，拿下開季3連勝，主力前鋒塔圖（Jayson Tatum）延續火燙手感，以高達6成67命中率砍下全場最高40分，塔圖在前3戰狂拿104分，成為賽爾提克隊史首位能在開季前3場比賽中合計攻下超過100分的球員。

經過總冠軍賽的挫敗後，塔圖在新賽季亟欲證明身手，開季3戰展現出強大的得分能力，分別攻下35、29、40分，3場平均下來塔圖可以得到34.7分、8.3個籃板、3助攻及1.7次火鍋，更是成為隊史第1位在開季前3戰得分飆破100分的好手。

開季只打3場比賽的塔圖，已被外界視為年度MVP的候選人之一，對此塔圖接受媒體訪問並沒有想得太多，「我已經說過100萬次了，我現在只專注在讓球隊重回爭奪總冠軍賽的舞台，並且克服所有困境。談論MVP的事還太早，從孩童時期這一直是目標之一，不過我也想要成為一個冠軍，完成所有榮譽及成就，而獲得MVP的確是排在我的目標清單中首位。」

上季一手將賽爾提克帶進總冠軍賽的總教練烏度卡（Ime Udoka），因與隊內員工發生不倫戀而遭到禁賽，不過「綠衫軍」似乎沒有受到太大影響，開季就打出令人為之驚豔的成績，就看氣勢高昂的賽爾提克有沒有機會突破重圍，再度挑戰總冠軍金盃。