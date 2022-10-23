第2屆「全國電競青年錦標賽」決賽在捷運美麗島站熱血開打，總獎金高達40萬元，共有216隊、超過1,200名電競好手報名參賽，參賽隊伍及人數規模更勝去年，在歷經20天激烈賽程後，決賽最終由「失業者聯盟」隊脫穎而出，由高雄市政府副秘書長張家興親自頒發冠軍獎盃與獎金16萬元，藉此表揚選手在電競領域的優秀表現。

現場並邀請多名知名實況主一同競技，過程緊湊扣人心弦，讓參與直播賽事民眾都大呼過癮。張家興表示，市府近年積極推動電競產業，不僅於高雄流行音樂中心鯨魚堤岸打造專業電競場館，亦辦理各項電競相關比賽、活動，如歷年於捷運美麗島站舉辦的六都電競線下賽、高雄電競嘉年華及高雄電競博覽會，乃至於本次的「全國電競青年錦標賽」，皆是高雄市發展規劃電競產業並實踐的案例。

高雄電競藍圖期許產業從在地走向國際、幕前走進幕後，使電競人才具體了解產業全貌，對於產業鏈中硬體、軟體到媒體推播面面俱到，此外，伴隨網路及5G世代來臨，藉由影音轉播、後製剪輯、社群及影音平台串流傳播，讓大家看見高雄電競新能量。

高雄市青年局長張以理表示，本次的「全國電競青年錦標賽」，特別邀請到奈奈兒、Assen、冠瑋、乖兒子、順家等知名實況主，與冠軍隊伍同場較勁，打造一場眾星雲集明星賽，透過網路直播讓線上玩家一同參與遊戲盛會，感受有如親臨現場的對戰氛圍。(記者張雅雲/高雄報導)