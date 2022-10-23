消防隊獲報後趕緊前往支援，使用充電式電動撐。(黃敬文翻攝)開器後終於助男童安全脫困。(黃敬文翻攝)

新北市八里區十三行博物館今(23)日中午12時45分許有名5歲曾姓男童，因好奇而誤將手卡入玻璃大門門縫中拔不出來，嚇得他嚎啕大哭，家人見狀趕緊向館方求助，消防隊獲報後趕緊前往支援，使用充電式電動撐開器後終於助男童安全脫困。

新北消防局獲報後，立刻派遣八里消防分隊出動11、71、91車前往救援，到場確認曾童受困位置及狀況後，使用電動撐開器及楔行塊(巧克力磚)確保門縫承重負載，以防擠壓傷曾童手臂協助脫困，並使用毛毯保護以防止撐開時玻璃爆裂割傷，脫困後經由救護同仁檢傷傷勢無礙，後送往淡水馬偕醫院救治。

消防局指出，有豐食品(北海雪魚香絲)於19日為回饋社會，特捐贈紅外線熱顯像儀4組及充電式電動撐開器3組予新北市政府消防局第三救災救護大隊，本次救援使用充電式電動撐開器，可運用於各種緊急救援民眾受困急難救助現場及火災現場快速破門使用，大幅提升消防救災效能。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝呼籲，如遇孩童遭受物體夾住切勿驚慌，立刻撥打119冷靜等待救援。