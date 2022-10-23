企排18年第2周賽事23日續在台體體育館進行，首場比賽由連莊出戰雲林美津濃，本場比賽上演「神仙打架」，雲林美津濃隊長洪榮發、温逸凱、許美中三人與連莊的布萊恩、劉鴻杰、劉鴻敏有來有往，美津濃最後發揮韌性，以 23比25、30比28、28比26、18比25、16比14扳倒連莊，辛苦收下新賽季首勝。

兩隊開局你來我往，連莊靠著布萊恩與劉鴻敏的攻勢試圖拉開差距，美津濃則靠著許美中與許睿恩攻擊得手一度將比數扳平。但連莊汪秉勳與簡名均的防守下將取得四分領先，迫使雲林美津濃喊出本場第一次暫停。暫停回來，雲林美津濃調整攻擊節奏，幾次放小球成功拿到分數加上連莊失誤送分，雙方戰成 14比14平手，隨後兩隊你一拳我一掌糾纏至後段，連莊靠著布萊恩連續兩次攻擊得手拿下首局。

第二局前半段雙方戰成 9比9 平手，隨後美津濃把握連莊攻擊出界加上許美中的攻擊得手取得兩分領先。此時布萊恩再次跳出搶分，兩隊再次戰成平手。但雲林美津濃林裕鈞攔網得分，幫助球隊再次取得領先，但布萊恩的攻擊模式將戰線延長至 Deuce，關鍵時刻許美中發球直接得分，美津濃追回一局。

進入第三局戰局依舊膠著，前半段打完雙方12比12平手，布萊恩與洪榮發互別苗頭，強力重扣對上變化多端的攻擊模式讓現場觀眾大飽眼福，雙方鏖戰到 Deuce，最後在連莊劉鴻敏的攻擊出界後，美津濃反以2比1取得聽牌優勢。

第四局連莊把握住美津濃失誤過多的機會，開局迅速取得五分領先，美津濃本局攻擊嚴重當機，連莊趁勝追擊將差距拉開至10分，連莊順勢收下第四局，雙方進入決勝的第五局。

第五局美津濃先馳得點，連莊此時發生兩次關鍵攻擊出界，讓美津濃取得兩分領先，此時連莊布萊恩與汪秉勳的一攻一守的帶動下，再次追平戰局。雖美津濃一度取得賽末點，但布萊恩的重扣再次將比賽帶入 Deuce，最終美津濃靠著洪榮發二號位的重扣得手拿下比賽勝利。