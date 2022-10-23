楠西區的陳國雄兒時難圓少棒夢，長大後事業有成，去年花百萬元舉辦「環國杯」一級少棒賽事，邀請13支台南市頂級的少棒球隊，透過比賽交流球技。今年續辦獎金更優渥，球隊參賽即有獎金，前5名的獎金較去年更高。

打棒球是陳國雄的兒時夢，不過山區偏鄉學校並無球隊，他自幼家貧，評估到市區念書是一筆開銷，只能忍痛打消念頭。

長大之後，陳國雄事業有成，已是建設公司老闆，更認識不少棒球教練，去年決定貢獻一己之力，花錢籌辦一級少棒賽事，提供台南市的少棒隊有更多比賽交流球技的機會。

去年的環國杯少棒賽共有13支國小球隊參加，不少球隊連隊服也沒有，陳國雄自掏腰包50多萬為多支球隊添購隊衣、帽子，第2屆同樣邀請13支球隊，包括歸南國小、善化國小、新進國小、白河國小、永信國小、崇學國小、省躬國小、協進國小、立人國小、公園國小、安慶國小、文元國小、億載國小，今年省下購衣經費，用來增加比賽獎金。

今年U12世界少棒賽，中華隊拿下第2名，隊中僅有1名球員來自台南市，陳國雄有感於台南市早期的少棒實力強，近年來卻逐漸變弱，決定舉辦球賽提供舞台，各球隊藉比賽切磋球技，向下扎根，恢復台南市少棒榮景。

第2屆環國杯硬式少棒賽賽程已送交台南市政府審核，預計12月在亞太國際棒球訓練中心開打，今年將省下添購球衣的經費，加在獎金上，冠軍從去年6萬提高為8萬，前5名都有數萬不等的獎金，參賽球隊至少都有5000元參賽金。