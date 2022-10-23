港星任達華曾參演不少經典作品，把江湖大佬的角色詮釋得維妙維肖，他與名模琦琦育有一女任晴佳（Ella），從小就繼承父母的優良基因，10歲就登時尚雜誌拍攝，16歲時身高達到180公分，擁有9頭身的比例，今年17歲的她接到許多雜誌封面的邀約，是各大品牌的新寵兒。近日她與家人到美國參加時裝週，任晴佳與多位大咖明星合照，風采絲毫不遜色。

有「最美星二代之稱」任晴佳與媽媽琦琦近日飛到美國洛杉磯出席一場時尚活動，她當天棕色長髮披肩，脖子上戴著古典金屬首飾，一身綠格紋套裝和黑色長靴，頗有英倫學院風的青春氣息，她在Instagram上曬出多張照片，直呼：「遇到好多優秀的人」。活動中她除了和品牌設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）同框留影，還與女星珍妮佛羅培茲、班艾佛列克、《星際爭霸戰》克里斯潘恩、奧斯卡影后潔西卡雀絲坦、《浴血任務》席維斯史特龍等人合照，任晴佳身高突出，在一眾外國影星面前不輸氣勢。

不少粉絲驚呼：「跟好萊塢的一半大咖合照了」、「太有女神風範了」、「在超級明星面前妳也不遜色」、「妳真的好棒」、「太漂亮了」，而任晴佳的照片也登上美版時尚雜誌的新聞中，讓她驚呼：「很榮幸能在vogue.com 上登場」。

任晴佳和許多明星合照。（圖／ellayamm Instagram）

先前任晴佳與媽媽琦琦一同拍攝時尚大片，琦琦形容女兒為中國香港新生代模特，引起網友熱議，猜測可能即將出道，對此琦琦也回應：「我和爸爸（任達華）從來沒宣布過Ella會出道，她現在只有17歲，我很緊張她的學業，從來沒講過Ella到18歲就會出道。將來的事由她自己決定，順其自然，作為媽媽會尊重女兒的意願。」